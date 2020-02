Oberhausen: Düsseldorfer Büttenredner lobt die Buschhausener

Im Düsseldorfer Karneval gehört er zu den Stars in der Bütt. Jürgen Hilger Höltgen, genannt „Dat Fimmännchen“, ist ein Dauergast in TV-Sitzungen und bei der närrischen Großveranstaltung „Düsseldorf Helau“. Doch auch in ausgesuchten kleinen Sälen greift der Redner gerne zum Mikrofon – so wie bei der Prunksitzung der Karnevalsgesellschaft Schwarz-Weiß Buschhausen.

Am späten Samstagabend tobt wieder Saal. Der Büttenredner kommt gerade von der Bühne. „Erstaunlich, wie schnell der Saal aufmerksam zugehört hat“, sagt der Redner, während er im Vorraum der Gaststätte Alt-Buschhausen seinen obligatorischen Notenständer einklappt. Und das, obwohl kurz vor ihm noch wuselige Partysänger die Sitzung auf links gedreht haben.

Fimmännchen verteilt verbale Ohrfeigen

Ein Star aus dem Düsseldorfer Karneval: Jürgen Hilger Höltgen bescherzt seit vielen Jahren die launige Prunksitzung der KG Schwarz-Weiß Buschhausen in Oberhausen. Foto: Franz Naskrent / FUNKE Foto Services

Tatsächlich kann man Höltgens Worte als adelndes Kompliment verstehen. Büttenredner haben es bei den Karnevalssitzungen spürbar schwerer, bei den Narren Gehör zu erhalten. In Buschhausen sind sie dagegen Feuer und Flamme für einen durchdachten Redebeitrag. Schließlich trägt der Düsseldorfer seinen gewitzten Spott noch in Reimform vor, was selten geworden ist.

Fimmännchen kann aus dem Rheinischen als Ohrfeige übersetzen und diese verteilt der Spaßmacher auch in der launigen Rede. Der Umgang mit dem umstrittenen Umweltsau-Lied stößt ihm auf. Tenor: An der Satire-Freiheit gibt es nichts zu rütteln. Der Saal stimmt zu – Applaus!

Auch sonst lassen die Buschhausener im ausverkauften Saal wenig anbrennen. Die Schlagermafia bringt zwischendurch sogar einige wärmende Mallorca-Kracher mit, während vor der Tür schon der Regen prasselt. Sänger HaPe Jonen bietet mit Kölner Karnevalsklanggut den Kontrast. Die Tollitäten feiern schwermütig ihre letzte Prunksitzung und zum krönenden Abschluss zeigen sich die „Blauen Funken“ zur Brexit-Zeit in schottisch und irisch anmutenden Kostümen „very British“.