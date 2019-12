DSDS-Sieger Davin Herbrüggen singt am 27. März im Großen Haus des Theaters Oberhausen für Waisenkinder in der Ukraine. Die Veranstalter hoffen auf eine ebenso gute Stimmung wie hier am 16. November 2019 bei der 2. City-Weihnacht auf dem Altmarkt in Oberhausen.

Oberhausen. Noch gibt es ein paar freie Karten: Am 27. März 2020 singt der Oberhausener DSDS-Gewinner Davin Herbrüggen im Theater für Waisenkinder.

Oberhausen: DSDS-Gewinner Davin singt für Waisenkinder

Noch kein Geschenk? Wie wäre es damit: Der gemeinnützige Verein „Oberhausen hilft“ hat noch einige Tickets für das Benefizkonzert mit dem Oberhausener Superstar Davin Herbrüggen im Angebot.

Der Gewinner der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar 2019“ tritt am Freitag, 27. März 2020, im Großen Haus des Theaters Oberhausen auf (Will-Quadflieg-Platz 1). Der Reinerlös kommt Waisenkindern in der Ukraine zugute. Denn mit dem Geld sollen die alten Badezimmer in einem der vom Verein unterstützten Waisenhäuser in der Oberhausener Partnerstadt Saporoshje saniert werden. Wolfgang Heitzer von „Oberhausen hilft“ weiß: „Die Kinder dort duschen bislang noch unter unmenschlichen Verhältnissen in verrosteten Badezimmern bei teilweise minus 40 Grad im Winter.“

Einlass zum Benefizkonzert ist ab 17 Uhr, Beginn um 18 Uhr. Tickets für 15 Euro gibt es beim Theater Oberhausen und online unter theater-Oberhausen.de