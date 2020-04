Oberhausen: Digital-Assistent hilft bei Antrag zu Kurzarbeit

Oberhausen. Bei der Beantragung von Kurzarbeitergeld sind viele Unternehmen unsicher. Ein neuer digitaler Assistent der Arbeitsagentur soll nun helfen.

Damit Betriebe und betroffene Arbeitnehmer möglichst schnell und unbürokratisch Kurzarbeit anmelden beziehungsweise die Unterstützung beantragen können, bietet die Arbeitsagentur ab sofort einen digitalen Assistenten an. „U:DO“, so der Name des sogenannten Chatbots, soll die Kunden Schritt für Schritt zum fertigen Antragsformular führen.

Für viele Unternehmen sei es immer noch eine große Herausforderung, die nötigen Schritte für die Beantragung von Kurzarbeitergeld zu vollziehen, heißt es in einer Mitteilung der Oberhausener Arbeitsagentur. „Aufgrund der Corona-Pandemie sind aktuell sehr viele Unternehmen von Kurzarbeit betroffen, die sich zuvor noch nie mit dieser Leistung auseinandergesetzt haben“, erklärt Jürgen Koch die Unsicherheiten. Der Geschäftsführer des hiesigen Arbeitsagentur hofft darauf, mit dem neuen Programm Einstiegshürden bei der Beantragung zu verringern.

Chatbot füllt das Formular aus

Und so soll es funktionieren: „U:DO“ (deutsch: du machst es) nimmt Informationen des jeweiligen Unternehmens auf, überprüft diese Eingaben und füllt anschließend das Formular zur Anzeige von Kurzarbeit aus.

Nähere Informationen und den entsprechenden Link zum Programm gibt es auf arbeitsagentur.de/m/corona-kurzarbeit/.