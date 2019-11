In der Weihnachtszeit haben Paketzusteller wieder alle Hände voll zu tun. In Oberhausen werden deshalb 25 zusätzliche Boten eingestellt.

Oberhausen. Das Logistikunternehmen rechnet dieses Jahr mit Rekordmengen bei der Paketzustellung. 25 zusätzliche Boten sollen in Oberhausen aushelfen.

Oberhausen: DHL setzt zu Weihnachten mehr Paketboten ein

Der „Black Friday“ sorgt in diesem Jahr wieder für Rekordbestellungen im Internethandel. Zahlreiche Sendungen wollen noch bis zum 24. Dezember zugestellt werden, damit sie pünktlich unter dem Christbaum landen. Kurzum: Das Weihnachtsgeschäft ist in der Logistikbranche bereits im vollen Gange. Wie die Deutsche Post DHL mitteilt, rechnet das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr mit einem Anstieg der Sendungen um sechs bis acht Prozent, so dass an den Tagen vor Heiligabend bundesweit neue Rekordmengen von über 11 Millionen Paketsendungen täglich erwartet werden.

Allein in Oberhausen liefert DHL nach eigenen Angaben in den kommenden Wochen alleine rund 50.000 Weihnachtspäckchen und Pakete pro Woche aus. Für die Auslieferung werden in der Stadt deshalb 25 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt. Das teilte das Logistikunternehmen jetzt mit.

Saisonkräfte werden bei der Deutschen Post in Oberhausen nach Tarif bezahlt

„Dabei vergüten wir alle unsere Kräfte auf Basis der mit Verdi geschlossenen Tarifverträgen. Der Stundenlohn für neu eingestellte Zusteller liegt aktuell bei mindestens 13,65 Euro pro Stunde – ohne Urlaubs- und Weihnachtsgeld“, sagt der Oberhausener Niederlassungsleiter Christoph Hollmann.

Wie eine DHL-Sprecherin auf Nachfrage ergänzt, handelt es sich hierbei allerdings um Saisonkräfte, die bereits ab September eingestellt werden und in der Regel bis Ende Januar, Anfang Februar beschäftigt werden. Aufgrund des gestiegen Bedarfs an Paketboten, würden aber auch im Anschluss an das Weihnachtsgeschäft gute Übernahme-Chancen für jetzt eingestellte Mitarbeiter bestehen, bekräftigt DHL.

In Oberhausen beschäftigt die Deutsche Post DHL derzeit regulär rund 445 Brief-, Verbund- und Paketzusteller. In der Vorweihnachtszeit steigt die Zahl mit den zusätzlichen Beschäftigten auf mehr als 470 Boten.

Pakete und Päckchen möglichst bis zum 20. Dezember bei der Post abgeben

Damit Päckchen und Pakete noch bis Heiligabend zugestellt werden, rät die Deutsche Post DHL Kunden dazu, nationale Päckchen und Pakete möglichst bis zum 20. Dezember in Filialen und Packstationen abzugeben. Daneben sollten Briefe und Postkarten vor der letzten Leerung am 21. Dezember in den Briefkasten geworfen werfen. Und wer einen Brief vom Christkind aus Engelskirchen erhalten wolle, könne noch bis zum 21.12. an folgende Adresse schreiben: An das Christkind, 51777 Engelskirchen. (heth)