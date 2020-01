Oberhausen. Der Oberhausenerin Zozan G. wird Nähe zur verbotenen PKK vorgehalten. Das Familiengericht entscheidet nun: Verliert die Mutter das Sorgerecht?

Oberhausen: Demo unterstützt Kurdin im Kampf um ihre Kinder

Rund 100 Menschen, davon gehen die Veranstalter aus, werden am Mittwoch auf dem Friedensplatz in Oberhausen demonstrieren. Hintergrund ist das Sorgerechtsverfahren der Oberhausenerin Zozan G. Das Familiengericht hält der fünffachen Mutter Nähe zur in der Türkei verbotenen und als militant geltenden Arbeiterpartei PKK vor und hat ein Verfahren eröffnet.

Gemeinsam mit ihren Kindern soll Zozan G. an prokurdischen Demonstrationen teilgenommen haben. Ihre damals zwölfjährige Tochter sei mehrfach bei Demos auffällig geworden, der Staatsschutz in Essen wurde aufmerksam.

Der Anwalt der Oberhausenerin spricht von einer rein politischen Motivation. Und mit der Meinung ist er nicht allein, Zozan G. hat zahlreiche Unterstützter, unter anderem die Oberhausener Linken. Um 8.30 Uhr wird die Kundgebung in Sichtweite zum Oberhausener Amtsgericht beginnen. Die Verhandlung ist für 9 Uhr terminiert.

