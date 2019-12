Oberhausen: Bürger ärgert sich über parkende Transporter

Online Waren bestellen und bis an die Haustür geliefert bekommen: Was für die einen den Service schlechthin bedeutet, bringt für andere Ärger mit sich. Denn die Kleintransporter diverser Lieferdienste sorgen nicht nur für volle Straßen, sondern müssen auch irgendwo abgestellt werden. Nicht nur bei der Auslieferung, sondern auch nach Feierabend.

Vorwurf: Transporter blockieren Gehwege

Ein Ärgernis wie Georg Schiffer findet. In einem Schreiben an die Redaktion weist er auf die Situation in Styrum hin: „Im Umfeld der St.-Josefkirche und der Lothringer Straße tummeln sich seit Wochen vermehrt Kleintransporter des Unternehmens GLS. Bis zu acht Fahrzeuge werden dort am Abend zum Parken abgestellt. An den Wochenenden und an Feiertagen sogar ganztags“, meint Schiffer. Diese Fahrzeuge mit einer Länge von über 3,50 Metern stünden zum Teil auf Gehwegen, so dass es nur mit großer Mühe möglich sei, mit Kinderwagen, Rollatoren und Rollstühlen daran vorbei zu kommen.

Parkplätze fehlen anderen Verkehrsteilnehmern

„Kommunaler Ordnungsdienst: Fehlanzeige?“, fragt der Styrumer. Zudem beanspruchten Transporter durch ihre Länge und auch ihre Art zu parken wenigstens zwei bis drei Stellplätze, „die dann anderen Parkplatzsuchenden, Anwohnern, der Kirche, dem Krankenhaus und auch den umliegenden Geschäften fehlen“. Die Transporter würden gegen 4 Uhr morgens ihre Parkplätze verlassen, was auch zu einer erhöhten Lärmbelästigung der umliegenden Anwohner führen würde.

Kein Verstoß gegen Straßenverkehrsordnung

Auf Anfrage der Redaktion weist die Stadt darauf hin, dass die Parksituation im angesprochenen Bereich bekannt sei. „Die Kleintransporter parken auf angelegten Parkstreifen und in angelegten Parkbuchten und verstoßen aufgrund des Gesamtgewichts nicht gegen die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung“, heißt es aus dem Rathaus.

Verkehrswidrig abgestellte Fahrzeuge (etwa beim Blockieren von Gehwegen) würden vom Ordnungsdienst verwarnt. Weitergehende Eingriffsmöglichkeiten bestünden laut Ordnungsamt nicht, „da es sich um öffentlichen Verkehrsraum handelt, der von jedermann nutzbar ist“. Im Stadtgebiet gebe es von Zeit zu Zeit Beschwerden in ähnlicher Form.