Oberhausen: Büchereien in Mitte und Sterkrade öffnen wieder

Oberhausen. Nach einer ersten Corona-Lockerung konnten Nutzer Medien in der Bibliothek Oberhausen bestellen und abholen. Nun öffnen die Büchereien richtig.

Die Zentralbibliothek im Bert-Brecht-Bildungszentrum in Stadtmitte und die Bibliothek in Sterkrade öffnen ab Donnerstag, 4. Juni, nach wochenlanger, Corona-bedingter Schließung wieder ihre Türen. Unter Einhaltung der vorgeschriebenen Hygiene- und Schutzmaßnahmen können Besucher „wieder persönlich im reichhaltigen Medienangebot stöbern und Medien ausleihen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Allerdings sei der Aufenthalt in den Bibliotheksräumen nur eingeschränkt möglich, und es könne nicht der gesamte Service der Stadtbibliothek angeboten werden.

Seit dem 11. Mai hatte die Stadtbibliothek einen Bestellservice angeboten, um Bürgern während der Schließung eine Mediennutzung zu ermöglichen: Online, per Mail oder am Telefon konnten Bücher, DVDs oder andere Medien bestellt und dann vor Ort abgeholt werden. Nun können Nutzer wieder selbst in die Büchereien. Folgende Öffnungszeiten gelten ab Donnerstag, 4. Juni: Die Zentralbibliothek (Langemarkstraße) hat montags bis freitags von 11 bis 17 Uhr sowie samstags von 10.30 bis 13.30 Uhr geöffnet. Die Bibliothek Sterkrade (Wilhelmstraße 9) hat dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Gültige Bibliothekskarte ist Voraussetzung

Es sind nur Nutzer mit einer gültigen Bibliothekskarte der Stadtbibliothek Oberhausen zugelassen. Wer noch keine Bibliothekskarte besitzt, kann sich bei Vorlage eines gültigen Personalausweises eine Karte ausstellen lassen. In der Zentralbibliothek dürfen sich maximal 25 Personen aufhalten, in der Sterkrader Bibliothek maximal 15 Personen, so die Stadt. Alle Besucher werden am Eingang mit Kontaktdaten erfasst. Das Tragen einer Mund-Nase-Maske ist verpflichtend. Kinder unter zwölf Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen die Bibliothek besuchen.

Aufenthalt auf 30 Minuten beschränken

Besucher werden gebeten, ihren Aufenthalt auf 30 Minuten zu beschränken, um möglichst vielen Personen im Laufe des Tages eine Medienausleihe zu ermöglichen. Alle Möglichkeiten für einen längeren Aufenthalt in den Büchereien wie Arbeits-, Lese- und Rechercheplätze sind entweder gesperrt oder wurden komplett entfernt. Fotokopierer, Computerkataloge und alle sonstigen digitalen Endgeräte stünden ebenfalls nicht zur Verfügung.

Der Bestell- und Abholservice bleibt für die Zentralbibliothek im Bert-Brecht-Bildungszentrum sowie für die Sterkrader Bibliothek weiterhin bestehen. Die Schul- und Stadtteilbibliotheken in Osterfeld und Schmachtendorf sowie alle Schulbibliotheken bleiben weiterhin geschlossen.