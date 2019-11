Oberhausen: Begnadete Kino-Veteranen und ein feines Debüt

Wer in den nun anstehenden Advents-Wochen befürchten sollte, dass in den Lichtspielhäusern allein rührseligstes Lametta-Kino und Popcorn-Blockbuster laufen, dem bereitet die Lichtburg eine wahrhaft schöne Bescherung: mit gleich vier außergewöhnlichen Neustarts in dieser Woche.

Grandiose Hauptdarsteller machen manchen Makel wett

„The Good Liar“ präsentiert die dritte Zusammenarbeit von Regisseur Bill Condon und Ian „Gandalf“ McKellen, mit Helen Mirren in der weiblichen Hauptrolle und basierend auf dem erfolgreichen Roman von Nicholas Searle – was könnte da schon schiefgehen? Nicht viel, aber besser hätte man es schon machen können, denn die Geschichte um einen Gauner, der eine reiche Witwe ausnehmen will, war im Roman deutlich vielschichtiger und weniger auf den Twist ausgelegt. Gefällig ist der Film dank seiner beiden grandiosen Hauptdarsteller aber dennoch.

Ein verhärmter Zyniker träumt von seiner Hippiezeit: Daniel Auteil in „Die schönste Zeit unseres Lebens“. Foto: Constantin Film

Noch ein begnadetes Veteranenpaar – nun des französischen Kinos: Fanny Ardant und Daniel Auteuil funkeln fies in „Die schönste Zeit unseres Lebens“. Der zynische Comiczeichner Victor zieht mit seiner Schwarzmalerei alle anderen in seinem Umfeld runter. Seine Ehefrau Marianne sucht längst Trost bei Victors bestem Freund François. Victor derweil hat nur einen Wunsch: Er will wieder 25 sein und den Tag in den 1970ern erneut erleben, an dem er eine faszinierende Frau kennen gelernt hat. Der verbitterte Tagträumer lässt sich von Antoine mittels Schauspielern und Kulissen an diesen Tag zurück versetzen.

Erst nach Jahrzehnten war „Amazing Grace“ vorzeigbar

Doch, blutjunges Kino gibt’s auch noch: In „Mein Ende. Dein Anfang“ verwirbelt Regiedebütantin Mariko Monoguchi die Gesetze des filmischen Erzählens und inszeniert dank eines preiswürdigen Ensembles eine zu Tränen rührende Geschichte über Liebe, Verlust und Vergeben. Für Nora (Saskia Rosendahl) bricht eine Welt zusammen, als ihr Freund (Julius Feldmeier) bei einem Banküberfall ums Leben kommt. Sie schwelgt in Erinnerungen an ihr gemeinsames Kennenlernen, ihre große Liebe und an all die Träume, die das Paar nie wird verwirklichen können.

Nora lässt das Leben an sich vorbeirauschen: der große Debütfilm „Mein Ende. Dein Anfang“. Foto: Lichtburg

Für die größte Stimme des Soul nimmt man doch wohl ein paar filmische Unzulänglichkeiten in Kauf: Ein Jahr nach dem Tod von Aretha Franklin (1942 bis 2018) kommt endlich die 1972er Doku „Amazing Grace“ in die Kinos. An zwei Abenden sang die damals 29-jährige „Sister Ree“ in der ganz und gar nicht prächtigen Missionary Baptist Church von Watts in Los Angeles. Regisseur Sydney Pollack, der im selben Jahr den Western „Jeremiah Johnson“ mit Robert Redford drehte, versuchte sich in „Cinema verité“ – und machte einen verhängnisvollen Fehler: Bild und Ton waren nicht synchron. Beheben ließ sich dieses Versäumnis erst Jahrzehnte später. „Amazing Grace“ also ist als Konzert ein Ereignis, als Film eher – nun ja, erschütternd.