Auf großes Interesse stoßen meistens die Themen der Stadtgesprächsreihe im Bert-Brecht-Haus, die von WAZ, VHS und Arbeit und Leben in Oberhausen organisiert wird. Hier ein Bild von der August-Diskussion im vergangenen Jahr zur Neuen Mitte in Oberhausen.

Oberhausen. Jetzt anmelden: Fachleute und Bürger reden am Montag, 10. Februar, ab 18 Uhr beim neuen Stadtgespräch im Bert-Brecht-Haus über die Wirtschaft.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Oberhausen: Babcock-Betriebsrat beim neuen WAZ-Stadtgespräch

Nach einer über zehn Jahre anhaltenden guten Konjunktur in Deutschland wird es für die Unternehmen in Oberhausen in diesem Jahr schwierig: Die Stimmung trübt sich nach vielen Umfragen in der Region ein, die Unsicherheit wächst vor allem im Industriebereich. Trotz guter Auftragslage verkündeten die US-Eigentümer Anfang 2018 das Aus für das Oberhausener Schraubenkompressoren-Werk von GHH-Rand, das traditionsreiche Babcock Fertigungszentrum mit 80 Mitarbeitern gibt Ende Februar auf, MAN Energy Solutions (früher Turbo) mit ihrem größten Werk in Oberhausen will der Mutterkonzern Volkswagen verkaufen.

Beim neuen Stadtgespräch von WAZ, Volkshochschule, Arbeit und Leben geht es am Montag, 10. Februar, ab 18 Uhr um die Zukunftsaussichten der Oberhausener Wirtschaft und der Arbeitnehmer unter dem Thema: „Wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es den Beschäftigten gut! Stimmt das noch?“

Acht Fachleute im Gespräch mit Bürgern

Besonders interessant ist deshalb, dass Gerd Schäfer, Betriebsrat des Babcock Fertigungszentrums, nun zu der Runde der Wirtschaftsfachleute beim Stadtgespräch stößt. Mit dabei sind auch DGB-Region-Geschäftsführer Dieter Hillebrand, IHK-Industrie-Geschäftsführer Heinz-Jürgen Hacks, Bau- und Sozialdezernent Frank Motschull, Arbeitsagentur-Chef Jürgen Koch, Sealife-Betriebsrat Sebastian Krüger, Unternehmerverbands-Vize-Geschäftsführer Martin Jonetzko und Angelika Wösthoff, Leiterin der Oberhausener Verbraucherzentrale.

Den Abend moderiert der Oberhausener WAZ-Redaktionsleiter Peter Szymaniak; wie immer können interessierte Bürger ihre Fragen und Meinungen zum Thema loswerden.

Die Teilnahme an der Veranstaltung im großen Raum des Bert-Brecht-Hauses an der Langemarkstraße 19 in Alt-Oberhausen ist zwar kostenlos, die Veranstalter bitten aber um Anmeldung bei: Arbeit und Leben, 0208-825-2830 (Barbara Kröger), E-Mail: kroeger@aulnrw.de; alternativ bei der VHS, 0208-825-2385 (Matthias Ruschke), matthias.ruschke@oberhausen.de.