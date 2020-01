Unfall Oberhausen: Autofahrer fährt Mutter und Kind an und flüchtet

Oberhausen. Ein Autofahrer fährt in Oberhausen eine Mutter und deren vierjährigen Sohn an und flüchtet vom Unfallort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein Autofahrer hat am Mittwochmorgen in Oberhausen eine Mutter und deren vierjähriges Kind angefahren – und ist anschließend geflüchtet.

Der Unfall geschah gegen 8.30 Uhr an der Virchowstraße. Sowohl die 29-jährige Mutter als auch ihr Sohn wurden dabei leicht verletzt.

Bei dem Unfallwagen handelte es sich laut Zeugenaussagen um ein blaues Auto, am Steuer soll ein Mann gesessen haben, auf dem Beifahrersitz eine Frau. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich zu melden: 0208-8260, oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.