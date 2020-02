Oberhausen: Auf der A3-Brücke bei Lirich droht ein Engpass

Oberhausen. Auf der Autobahn A3 sperrt Straßen.NRW erneut zwei Fahrstreifen zwischen Lirich und dem West-Kreuz in Richtung Arnheim wegen Brückenarbeiten.

Es droht erneut ein Engpass auf der Autobahn A3 bei Oberhausen. Am Donnerstag, 27. Februar, ab 20 Uhr werden auf der A3 in Fahrtrichtung Arnheim/Hannove r zwischen der Anschlussstelle Oberhausen-Lirich und dem Kreuz Oberhausen-West zwei von vier Fahrstreifen gesperrt. Die Auffahrt Oberhausen-Lirich in Richtung Arnheim kann in dem Zeitraum aber weiterhin genutzt werden.

Die Autobahnniederlassung von Straßen.NRW arbeitet in der Zeit an den Fahrbahnübergängen der Brücke über den Rhein-Herne Kanal. Diese werden nun in den verkehrsarmen Nachtstunden repariert.

Straßen.NRW rechnet mit weiteren Beeinträchtigungen für den Verkehr

Die beiden Fahrstreifen werden voraussichtlich am Freitag, 28. Februar, ab 5 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Bis zur Erneuerung der Fahrbahnübergänge im nächsten Jahr werde es immer wieder mal zu erneuten Beeinträchtigungen kommen, teilt Straßen.NRW mit. Die Schäden an den Fahrbahn-Übergängen waren in der ersten Januarwoche bei einer routinemäßigen Brückenüberprüfung festgestellt worden.

Bei den Fahrbahnübergängen handelt es sich laut Straßen.NRW um Konstruktionsteile, die einen sicheren Übergang zwischen der Fahrbahn auf der Brücke und der angrenzenden Trasse gewährleisten. Diese Fahrbahnübergänge gleichen die Längenänderungen aus, denen eine Brücke bei warmen oder kalten Temperaturen ausgesetzt ist.