Oberhausen appelliert: Kinderspielplatz ist kein Hundeklo!

Immer noch ein Ärgernis auf dem Blücherplatz in Oberhausen: Hundekot auf dem Spielplatz.

Oberhausen. Zunehmend beschweren sich die Anwohner von Spielplätzen darüber, dass diese von Hundebesitzern und anderen Mitbürgern vermüllt werden.

Beim Kinderbüro der Stadt Oberhausen melden sich derzeit immer wieder Bürger, die sich beschweren, dass die Spielplätze vor ihrer Haustür verunreinigt sind.

Hundehaufen und achtlos weggeworfener Müll verunstalten danach besonders stark die Spielplätze am Blücherplatz, an der Bonmannstraße und am Altenbergpark. Obwohl alle Spiel- und Bolzplätze regelmäßig von der Oberhausener Stadttochter OGM kontrolliert und gereinigt werden, werden nach Angaben der Stadt auch von den rund 460 Spielplatzpaten regelmäßig Verunreinigungen und Beschädigungen angezeigt. Deshalb bittet das Kinderbüro alle Bürger eindringlich, die Spielplätze nicht mit einem Hundeklo oder einer Müllhalde zu verwechseln und stets sauber zu halten.

Wer die Arbeit des Kinderbüros unterstützen und ebenfalls eine Spielplatzpatenschaft übernehmen möchte, kann sich unter den Rufnummern 0208-30 57 335 und 0208-62 06 161 sowie per E-Mail an Kinderbuero.unterwegs@oberhausen.de darüber informieren.