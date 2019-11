Oberhausen. Doppelte Rauchentwicklung in Styrumer Krankenhaus: Löschzüge rücken aus, müssen aber nicht löschen, sondern lediglich die Fenster öffnen.

Oberhausen: Angebrannte Frikadelle löst Feuerwehreinsatz aus

Doppelter Einsatz für die Feuerwehr am Helios St. Elisabeth Krankenhaus in Styrum: Zeitgleich kam es dort an zwei Punkten zu einer Rauchentwicklung.

Gegen 17.15 Uhr rückte die Wehr am Donnerstagnachmittag an die Josefstraße aus. Wegen der zweifachen Rauchentwicklung am dortigen Krankenhaus hatte die Leitstelle unverzüglich die Löschzüge beider Feuerwachen sowie den Direktionsdienst alarmiert.

Als die Feuerwehr die Einsatzstelle erreichte, stellten die Einsatzkräfte fest, dass es zeitgleich im Außenbereich des Krankenhauses an der Heizzentrale und in der Küche der Kantine kurzzeitig zu einer Rauchentwicklung gekommen war. Grund für die Rauchentwicklung im Bereich der Kantine war eine angebrannte Frikadelle in einer Mikrowelle. Im Bereich der Heizzentrale war es aus zunächst ungeklärter Ursache zeitgleich zu einer Verpuffung am Heizkessel gekommen. Ein offenes Feuer hatte sich zum Glück an beiden Punkten nicht entwickelt.

Josefstraße vorübergehend gesperrt

Beide Bereiche wurden durch das Öffnen der Fenster auf natürliche Weise entraucht. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Josefstraße vorübergehend für den Straßenverkehr gesperrt. Während Techniker der Klinik nach dem Defekt an der Heizungsanlage im Krankenhaus suchten, verblieb die Feuerwehr sicherheitshalber noch an der Einsatzstelle. Die Einsatzstelle im Bereich der Heizzentrale wurde dem Haustechniker des Krankenhauses zur technischen Überprüfung übergeben.