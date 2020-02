Oberhausen. Im Schatten des alten Fördergerüstes am Olga-Park in Osterfeld entsteht ein neues Gebäude. Es wird Sitz zweier aufstrebender Mittelständler.

Zwei Oberhausener Mittelständler brauchen mehr Platz. Dank guter Geschäfte und stetigem Wachstum sind die Betriebe ihren bisherigen Domizilen entwachsen. Am Olga-Park in Osterfeld investieren sie daher nun eine Millionensumme und lassen ein neues, gemeinsames Verwaltungsgebäude bauen.

Die Spaten sind offiziell gestochen, die Arbeiten haben begonnen. Wenn alles nach Plan läuft, ist das neue Gebäude im Schatten des alten Fördergerüstes an der Vestischen Straße Anfang nächsten Jahres fertig und bereit für den Einzug des Werbeartikel-Anbieters Vertriebskick und der IT-Firma EDV-Partner. Knapp drei Millionen Euro fließen in den Neubau mit einer Fläche von rund 1100 Quadratmetern.

Als Start-up in Essen gegründet

„Nach zwei Jahren an der Schmachtendorfer Straße sind wir schon wieder an der Kapazitätsgrenze angelangt“, sagt Klaus Baumhold, Geschäftsführer der Vertriebskick GmbH. 2010 als Ein-Mann-Start-up in Essen gegründet, wuchs die Zahl der Mitarbeiter mit den Jahren auf mittlerweile neun. „Und wir möchten noch weiter wachsen“, erklärt der Oberhausener. Am neuen Standort entsteht auf offenen Flächen Platz für insgesamt 22 Mitarbeiter. Bisher ist das Team auf viele kleine Einzelbüros verteilt.

Oberhausen Zunächst Umzug nach Dinslaken geplant Der neue Firmensitz ist nicht der einzige Neubau am Olga-Park in Osterfeld. Auch Wohnhäuser für Senioren entstehen auf der ehemaligen Brachfläche, gebaut vom Oberhausener Unternehmen Plassmeier, das auch das neue Gebäude für die Vertriebskick GmbH und den EDV Partner errichtet. Im November erfolgte zudem der Spatenstich für den neuen Sitz einer Rechtsanwaltsgesellschaft. Die Vertriebskick GmbH hatte zunächst darüber nachgedacht, den neuen Firmensitz nach Dinslaken zu verlegen. „Wegen der hohen Gewerbesteuer in Oberhausen“, wie Geschäftsführer Klaus Baumhold sagt. Doch die Wirtschaftsförderung OWT habe ihn überzeugt, in Oberhausen zu bleiben, das Grundstück günstig abgetreten und bei der Beantragung von entsprechenden Förderanträgen geholfen.

Den wirtschaftlichen Erfolg verdankt Baumhold nach eigener Aussage seiner Idee, auf nachhaltige Werbemittel zu setzen. Marketing-Produkte müssen keine Wegwerf-Artikel sein: Baumhold setzt zum Beispiel auf bedruckte Stoffbeutel und Mehrweg-Kaffeebecher, die mit dem Logo seiner Kunden verziert werden können. „Die Nachfrage nach diesen umweltfreundlichen Give-aways ist stark gestiegen“, sagt der Unternehmer. Er müsse mittlerweile nicht einmal mehr Überzeugungsarbeit leisten wie noch vor wenigen Jahren. „Tagtäglich erreichen uns Anfragen von Neukunden.“

Wie in der Hühnerhaltung

Den neuen Standort in Osterfeld teilt sich Vertriebskick mit dem Oberhausener Unternehmen EDV Partner von Andreas Prinz und Frank Scheffler. Das ist bislang an der Königshardter Straße ansässig. Doch auch dort reicht der Platz nicht aus. „Es hat ein bisschen was von Hühnerhaltung“, sagt Geschäftsführer Frank Scheffler im Spaß. Für die rund 25 Mitarbeiter sei es über die Jahre schlicht zu eng geworden.

Der EDV Partner bietet Soft- und Hardware für Betriebe aus dem Handwerk und dem Handel an. Das Unternehmen vertreibt Geräte und Telefonanlagen, richtet Netzwerke ein, bietet Cloud-Lösungen etwa für das Speichern von Kundendaten an. Es unterstützt Handwerker im Schutz vor Cyber-Attacken und sichert sensible Daten.

Passend zum Karneval: Am 11. November, dem Elften im Elften, 1988 wurde die Firma EDV Partner gegründet, damals mit Sitz an der Stadtgrenze zu Mülheim. Der Umzug von der Königshardter Straße nach Osterfeld ist also bereits der zweite Umzug der Firmengeschichte. Mit Platz für rund 40 Mitarbeiter kann der EDV Partner an neuer Adresse in Osterfeld nun erst einmal in Ruhe weiter wachsen.