Oberhausen: 400 Menschen können von Vollzeitjob nicht leben

Mehr als 400 Menschen in Oberhausen können trotz Vollzeitjob von ihrem Lohn nicht leben. Um über die Runden zu kommen, beziehen sie zusätzlich zum Gehalt auch Leistungen nach Hartz IV. Das geht aus dem aktuellen Arbeitslosenreport der Freien Wohlfahrtspflege hervor.

Insgesamt betroffen sind rund 4000 erwerbstätige Oberhausener. Der Großteil zählt zu den sogenannten Minijobbern, die nicht mehr als 450 Euro im Monat verdienen. Mehr als 1300 Menschen arbeiten in Teilzeit – und müssen ihr monatliches Einkommen ebenfalls mit Sozialleistungen aufstocken.

Wohlfahrtsverbände fordern bessere Kinderbetreuung

NRW-weit zählen rund 762.000 Menschen zu den sogenannten „Working Poor“ – das sind etwa neun Prozent der Erwerbstätigen. „Immer mehr Menschen in Nordrhein-Westfalen haben einen Job ohne Perspektive, zu wenig Einkommen und eine mangelhafte soziale Absicherung“, heißt es in einer Mitteilung der Wohlfahrtsverbände. „762.000 Erwerbstätige sind inzwischen von Armut bedroht, weil sie weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Bevölkerung verdienen.“ Heißt: weniger als 1035 Euro im Monat.

Jochen Kamps, Vorsitzender der Freien Wohlfahrtspflege und Geschäftsführer der AWO in Oberhausen. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Besonders erschreckend ist nach Ansicht der Freien Wohlfahrtspflege, dass 17 Prozent der Vollzeitbeschäftigten in NRW nur einen Niedriglohn erhalten. Unter den Frauen ist davon sogar jede vierte betroffen. „Kinderarmut hat ihre Ursache in Elternarmut, ganz besonders in der Armut alleinerziehender Frauen“, sagt Jochen Kamps, Vorsitzender der Freien Wohlfahrtspflege in Oberhausen. „Damit ihnen der Ausstieg aus schlecht entlohnter Beschäftigung gelingt, brauchen sie gezielte Beratung und neue Möglichkeiten der berufsbegleitenden Weiterqualifizierung.“ Zudem müssten Kinderbetreuungsangebote so ausgebaut werden, dass sie den besonderen Bedürfnissen berufstätiger Eltern gerecht würden.

„Der Staat muss gegensteuern“

„Es ist ein Skandal, dass so viele Menschen auf ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt für sich oder ihre Familien angewiesen sind“, betont Jochen Kamps. „Hier betreiben Unternehmen Niedriglohnpolitik auf dem Rücken ihrer Beschäftigten und zudem auf Kosten der Allgemeinheit, konkret des Steuerzahlers. Da muss der Staat unbedingt gegensteuern.“