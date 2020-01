Baustelle Oberhausen: 2. Bauabschnitt startet an Buschhausener Straße

Oberhausen. Im Zuge des 2. Abschnitts ist die Buschhausener Straße wohl bis Mitte März von Max-Eyth- bis Lindnerstraße in beiden Richtungen gesperrt.

Der zweite Bauabschnitt startet jetzt an der Buschhausener Straße. Das berichtet Straßen.NRW in einer aktuellen Mitteilung.

Los geht es damit am Montag, 20. Januar: Im Laufe des Montags gibt Straßen.NRW den bereits fertiggestellten ersten Bauabschnitt (Bachstraße bis Max-Eyth-Straße) frei. Damit ist auch die Lessingstraße wieder uneingeschränkt erreichbar. Die Ampeln in diesem Bereich werden im Jahresverlauf installiert, bis Mitte März gilt eine Vorfahrtsregelung (Vorrang von der Max-Eyth-Straße auf die Buschhausener Straße in Fahrtrichtung Norden und umgekehrt).

Im Zuge des zweiten Bauabschnitts ist die Buschhausener Straße voraussichtlich bis Mitte März zwischen Max-Eyth-Straße und Lindnerstraße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Umleitungen führen östlich der Sperrung über die Lindnerstraße und die Max-Eyth-Straße und westlich der Sperrung über die Lindnerstraße, die Skagerrakstraße und die Thüringer Straße.

Die zweite Phase dieses Bauabschnittes rückt ans Ende der Baumaßnahme, die Kreuzung Lindnerstraße und Buschhausener Straße wird voraussichtlich im Sommer 2021 erneuert.

Voraussichtlich bis Oktober 2021

Die Sanierung der L215 (Buschhausener Straße) zwischen der Bachstraße und der Duisburger Straße hat im Oktober 2019 begonnen und dauert voraussichtlich bis Oktober 2021. In dieser Zeit investiert Straßen.NRW rund 7,3 Millionen Euro und baut unter anderem neue Rad- und Gehwege, baut sämtliche Querungen barrierefrei aus und erneuert die Fahrbahn samt Ausstattung (Entwässerung, Markierung und Ampeln).