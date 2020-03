Es gibt sie noch: die guten, ja die superguten Nachrichten in Zeiten von Corona.

Die Christuskirchengemeinde in Alt-Oberhausen ist derzeit ein wunderbares Beispiel dafür. Doch erzählen wir die Geschichte von Anfang an: Eine dreiste Straftat schockte die evangelische Gemeinde Anfang 2020. Unbekannte Täter hatten die Taufschale aus dem Jahr 1959 nachts aus der Kirche an der Nohlstraße gestohlen.

Pfarrerin Ilona Schmitz-Jeromin und Küsterin Brigitte Rösner konnten damals über diese Tat nur den Kopf schütteln, denn der materielle Wert der Diebesbeute fiel eher geringer aus, der ideelle Wert der Taufschale für die Gemeinde war und ist allerdings immens.

Zu dem Diebstahl kam es in der Nacht vom 16. zum 17. Januar. Die Polizei wurde alarmiert, die Kripo sicherte vor Ort Spuren, von den Tätern fehlt allerdings – wie von der Schale – immer noch jede Spur.

Und nun die Überraschung beim Blick in den Gemeinde-Briefkasten: „Da war plötzlich ein Umschlag drin; und in dem Umschlag waren 1700 Euro in bar“, berichtete jetzt Pfarrerin Ilona Schmitz-Jeromin unserer Redaktion. Ein Absender, ein Name, eine Adresse – all das fand sich nicht auf dem Umschlag, dafür aber der Hinweis: „für eine neue Taufschale“.

Auftrag ist bereits erteilt

Küsterin Brigitte Rösner hat bereits Kontakt mit einem Fachmann der Metallbearbeitung aufgenommen und einen entsprechenden Auftrag erteilt. Nun entsteht also passgenau eine neue Taufschale aus Messing, die um Ostern herum fertiggestellt sein soll, wie es heißt.

Der Taufstein bleibt also nicht allein und wird bald mit der neuen Schale komplettiert. Noch unklar ist allerdings, wann die neue Schale der Gemeinde vorgestellt werden kann. Derzeit sind ja wegen der Corona-Krise alle Gottesdienste, alle Taufen und weiteren Termine in der Kirche abgesagt. Gleichwohl bleibt die Freude über den edlen, anonymen Spender. Pfarrerin Ilona Schmitz-Jeromin staunt immer noch über die gute Tat des Unbekannten: „Ja, das gibt es so wohl nur in Oberhausen!“