„Novemberlichter“ der Caritas dürfen 2020 nicht leuchten

Oberhausen. Auch die Sommerfeste in den Einrichtungen der Caritas werden zu rein internen Veranstaltungen: Corona lasse keine andere Entscheidung zu.

Lange Zeit hofften die Verantwortlichen bei der Oberhausener Caritas noch auf eine Neuauflage des beliebten Handwerkermarktes. Doch jetzt steht fest, dass die Novemberlichter 2020 im Zentrum Altenberg werden nicht stattfinden werden.

„Aufgrund des zu erwartenden starken Zulaufs kann vor allem das Abstandsgebot nicht eingehalten werden“, bedauert Caritasdirektor Michael Kreuzfelder. „Und der gesundheitliche Schutz von Mitarbeitenden, Klienten und Gästen geht nun mal vor.“ Zudem würden die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen den Charakter der Novemberlichter derart ändern, dass es nicht mehr das gleiche Erlebnis böte.

Vielleicht bleibt ein reiner Verkaufstag

Besonders schade: In diesem Jahr hätte es mit der zehnten Auflage ein kleines Jubiläum gegeben. „Das holen wir im kommenden Jahr nach“, hofft Michael Kreuzfelder. Derzeit prüft der Caritasverband, ob ein reiner Verkauf der von Klienten hergestellten Produkte an einem Tag möglich ist. Überhaupt bleiben Veranstaltungen bei der Caritas die Ausnahme – und wenn, dann in Corona-konformer Form.

Während die Kneipenkunstreihe im Bistro Jederman mit reduzierter Gästezahl und nur mit Voranmeldung „Open Air“ wieder startet, werden die Sommerfeste in den Einrichtungen wie Franziskus-Haus (Sterkrade), Carl-Sonnenschein-Haus (Alstaden) oder Wilhelm-Knappmann-Haus (OB-Mitte) zu rein internen Veranstaltungen. „Das macht traurig“, bedauert Kreuzfelder, „weil es hier immer Begegnungen und Gespräche mit den Menschen im Umfeld unserer Einrichtungen gibt.“ Aber Corona lasse keine andere Entscheidung zu.