Noch Plätze frei beim Baumspaziergang durchs Rathausviertel

Oberhausen. VHS, Bund für Umwelt und Naturschutz (Bund) sowie Arbeit und Leben laden zu einem Spaziergang der besonderen Art ein: Bäume im Blickpunkt.

Am Wochenende startet in Oberhausen ein informativer Baumspaziergang. Einige Plätze sind noch frei.

In den 1920-er Jahren wurden in Oberhausen viele Bäume in den Straßen der Innenstadt gepflanzt, die zum Teil zu stattlichen Exemplaren herangewachsen sind. Es sind vor allem Platanen und Ahornbäume, die man in den Straßen rund um das Rathaus in der Schwartzstraße bewundern kann.

Bei einem gemeinsamen „Baumspaziergang im Rathausviertel“, organisiert in Kooperation von VHS, Bund für Umwelt und Naturschutz (Bund) sowie Arbeit und Leben, gibt es die Möglichkeit, diese Bäume und ihre Standorte kennenzulernen und sich einen Eindruck zu deren Vitalität zu verschaffen. Zudem werden Fragen rund um die Bedeutung innerstädtischer Bäume für das Stadtklima erörtert und es wird im Gespräch auch um geeignete Pflegemaßnahmen und das Nachpflanzen junger Bäume gehen.

Sachkundige Begleiter

Geleitet wird der Rundgang durch Oberhausens Bund-Vorsitzende Cornelia Schiemanowski, eine sachkundige Person aus der Oberhausener Stadtverwaltung wird am Rundgang teilnehmen. Darüber hinaus wird die Gruppe durch den Oberhausener Gästeführer und „Innenstadtexperte“ Ingo Dämgen sowie VHS-Fachbereichsleiter Matthias Ruschke begleitet.

Der Rundgang findet unter Einhaltung aller Corona-bedingten Hygienemaßnahmen statt und ist auf eine Teilnehmendenzahl von maximal 15 Personen begrenzt. Es gibt noch einige wenige Restplätze. Das Teilnahmeentgelt beträgt sechs Euro. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich, 0208 / 825 3319.

Treffpunkt ist am Samstag, 22. August, um 11 Uhr am Bert-Brecht-Haus, vor dem Eingang, Saporoshje-Platz, Langemarkstr. 19-21.