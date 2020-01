Neuer Winter-Zug von Oberhausen nach Winterberg am Samstag

Ski-Fahrer am vergangenen Sonntag 26. Januar 2020, im Skigebiet „Kappe“ in Winterberg (Hochsauerlandkreis). Das Gebiet gleicht einem Flickenteppich, die hohen Temperaturen machen dem Skigebiet zu schaffen – die Schneekanonen sind daher im Dauereinsatz.

Oberhausen. Kein Umsteigen nötig: Bis Mitte März fährt ein neuer Zug Schnee- und Rodelfans immer samstags am frühen Morgen vom Hauptbahnhof nach Winterberg.

Ab Mitte nächster Woche soll es kälter werden, vielleicht fällt sogar Schnee im Sauerland: Der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) hat jedenfalls dafür gesorgt, dass in dieser Wintersaison bis Mitte März immer samstags und einmalig am Rosenmontag ziemlich frühmorgens ein Wintersportzug direkt von Oberhausen nach Winterberg rollt.

Bisher verbinden die Züge der Linie RE 57 nur Dortmund täglich umsteigefrei mit Winterberg – an Wochenenden sogar stündlich. Erstmals hat der NWL nun als Test in diesem Winter die Direktverbindung aus dem westlichen Ruhrgebiet nach Winterberg an Samstagen eingeführt.

Neuer Wintersportzug hat die Liniennummer RE 57

Der neue Wintersportzug, der ebenfalls die Liniennummer RE 57 trägt, verkehrt samstags von Oberhausen (Abfahrt: 7.14 Uhr) ins Sauerland. Weitere Haltestellen sind Mülheim (7.22 Uhr), Essen (7.37 Uhr), Bochum (7.49 Uhr) und Witten (8.00 Uhr). In Winterberg trifft dieser Zug kurz vor 10 Uhr ein. Nach Versprechen von NWL ermöglicht ein direkter Anschluss zum Skibus die Weiterfahrt in die Skigebiete. Der nächstgelegene Lift sowie die Skiverleihe im Stadtzentrum sind aber auch fußläufig gut erreichbar.

Am Nachmittag startet der Zug nach dem Betriebsschluss der Skilifte um 16.57 Uhr zur Rückfahrt ins Ruhrgebiet. Auch für die Abfahrt ist ein Zubringer-Skibus eingerichtet. Die Fahrtroute ist analog zur Hinfahrt, Oberhausen wird um 19.35 Uhr wieder erreicht. Eingesetzt werden für den Zug nach NWL-Angaben Waggons der Centralbahn, die auch viel Platz für Gepäck und Wintersportausrüstung bieten.

Die detaillierten Fahrpläne für den RE 57 sowie den zusätzlichen Wintersportzug sind in der elektronischen Fahrplanauskunft der DB sowie auf www.westfalenfahrplan.de abrufbar. Weitere Infos gibt es auch auf www.nwl-info.de/ski.