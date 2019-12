Oberhausen. Per Stoag-Bus geht’s wieder zu kreativen Gastronomen, Handwerkern und Einzelhändlern. Plätze für maximal 30 Teilnehmer sind schnell ausgebucht.

Neue Termine für die gefragten Oberhausener Genusstouren

Die äußerst beliebten „Genusstouren durch Oberhausen“ drehen auch im nächsten Jahr wieder ihre Runden für Genießer. Am Freitag, 31. Januar, um 18.30 Uhr, am Samstag, 1. Februar, um 16 Uhr und am Freitag, 28. Februar, um 18.30 Uhr werden per Stoag-Bus wieder Handwerker, Künstler, Einzelhändler, Gastronomen und weitere exklusive Ziele im gesamten Stadtgebiet angesteuert.

Maximal 30 Fahrgäste können so Wissenswertes aus den verschiedenen Branchen erfahren und sich von den Besonderheiten des jeweiligen Angebots überzeugen. Das genaue Programm steht zwar noch nicht fest, Veranstalter Heinz Wagner, der die Touren wieder sachkundig und bekannt launig begleiten wird, verspricht jedoch Neuteilnehmern und „Wiederholern“ auf jeden Fall tolle Einblicke in die Oberhausener Genussszene, Pröbchen inklusive.

Weitere Termine für 2020 werden voraussichtlich erst ab Februar kommenden Jahres mitgeteilt. Treffpunkt und Abfahrtsort ist wie gehabt „Oli´s Büdchen“ an der Grillostraße 40, der Kiosk direkt vor dem Ebertbad. Tickets für die ersten drei Touren gibt es ab sofort im Vorverkauf für 32 Euro pro Person in den beiden touristischen Informationsstellen am Hauptbahnhof und am Centro. Im Preis enthalten ist auch die direkte An- und Abreise mit dem ÖPNV im Geltungsbereich der Stoag.

Weitere Infos unter , oder online oberhausen-unplugged.de.