Neue Rossmann-Filiale in Osterfeld: Eröffnungstermin steht

Das lange Warten in Osterfeld auf eine neue Drogerie hat offenbar ein Ende: Nach Verzögerungen steht nun ein Eröffnungstermin für die Rossmann-Filiale im ehemaligen Glück-Auf-Hochhaus fest.

Die rund 800 Quadratmeter große Filiale soll am 30. Mai erstmals ihre Türen öffnen. Das kündigt die Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung (OWT) an. Rossmann zieht in das ehemalige Netto-Ladenlokal an der Heinestraße gegenüber dem Wappenplatz ein. Der Discounter war bereits vor einiger Zeit innerhalb der Osterfelder City umgezogen – in eine größere Filiale direkt am Marktplatz.

Bezirksbürgermeister Thomas Krey (SPD) freut sich, dass „der von der Bevölkerung so gewünschte Drogeriemarkt jetzt kommt.“ Ralf Güldenzopf, Dezernent für strategische Planung und Stadtentwicklung, ist sich sicher, die neue Drogerie sorge für eine langfristige Stärkung des Stadtteils – neben dem Umzug von Netto und der Eröffnung eines großen Rewe-Marktes Ende 2017.