Neue Leitung für Helios St. Elisabeth Klinik in Oberhausen

Oberhausen. Die Helios St. Elisabeth Klinik in Oberhausen hat ab dem 15. August 2020 eine neue Chefin. Sie ist eine alte Bekannte.

Führungswechsel in der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen: Anna Berrischen wird zum 15. August neue Geschäftsführerin des Krankenhauses an der Josefstraße in Styrum. Die 37-Jährige folgt auf Rungfa Saligmann, die nach Bonn an einen neuen Klinikstandort wechselt.

Anna Berrischen wechselt vom Helios Cäcilien-Hospital Hüls in Krefeld nach Oberhausen. Dort hatte sie die kaufmännische Leitung der Klinik inne. Als Klinikgeschäftsführerin leitete sie zuvor die Helios Kliniken in Duisburg und Bochum sowie die Vamed Rehaklinik Bergisch-Land. Auch die Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen ist der gebürtigen Duisburgerin bereits bekannt. 2008 war Anna Berrischen hier als Projektmanagerin tätig und verantwortete als stellvertretende Leiterin die Patientenabrechnung.

Um vor allem die umfangreichen Planungen und Abstimmungen des Erweiterungsbaus an der Josefstraße mit einem Investitionsumfang von rund 20 Millionen Euro nahtlos fortzuführen, verantworten Anna Berrischen und Rungfa Saligmann die Oberhausener Klinik bis Oktober 2020 gemeinsam.