Musikschule startet zweite Orchesterwoche für junge Talente

150 Euro für eine intensive Probenwoche

Die Teilnahme an der Orchesterwoche von Montag, 19. Oktober, bis zum Abschlusskonzert am Samstag, 24. Oktober, kostet 150 Euro, inklusive einer Verpflegungspauschale von 30 Euro. Geschwister zahlen einen ermäßigten Beitrag von 120 Euro. Mit der Anmeldebestätigung erhalten die Teilnehmer die Kontoverbindung, um den Betrag zu überweisen.

Anmeldungen an die Städtische Musikschule Oberhausen, Im Lipperfeld 7a, per Mail an musikschule@oberhausen.de. Der Notenversand an die jungen Musik folgt nach den Anmeldungen im August.