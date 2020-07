Ein 63-jähriger Oberhausener ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Verkehrsunfall Motorradfahrer in Oberhausen nach Unfall schwer verletzt

Oberhausen. Ein Motorradfahrer aus Oberhausen ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er war an einer Tankstelle mit einem Auto zusammengestoßen.

Ein 63-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Oberhausen schwer verletzt worden. Der Oberhausener verließ mit seinem Motorrad gegen 16.35 Uhr das Gelände der Esso-Tankstelle an der Westmarkstraße. Nach Polizeiangaben habe er dabei einen Richtung Lindnerstraße fahrenden Mercedes übersehen. Es kam zur Kollision.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt, sodass er nach Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.