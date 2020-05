„Mit dem Rad zur Arbeit“ startet wegen Corona später

Oberhausen. Die Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ startet wegen Corona erst am 1. Juni. Rad-Club und Krankenkasse berücksichtigen Fahrten rund ums Homeoffice.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) und die Krankenkasse AOK wollen auch Oberhausener Beschäftigte zum Radfahren motivieren. Statt traditionell im Mai startet die Gemeinschaftsaktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ wegen der Corona-Krise diesmal aber erst am 1. Juni.

Berufstätige sind vom 1. Juni bis zum 30. September 2020 dazu aufgerufen, an mindestens 20 Tagen ihren Arbeitsweg mit dem Rad zurückzulegen. Allen Teilnehmenden, die in den vier Monaten 20 oder mehr Kreuze in ihrem Aktionskalender machen können, winken auch in diesem Jahr Preise.

Radtage aus dem Mai zählen ausnahmsweise trotzdem

In der 19. Auflage der Aktion werden erstmals auch Fahrten rund um Homeoffice-Tätigkeiten berücksichtigt. Damit reagieren die Veranstalter auf die durch die Pandemie derzeit veränderten Arbeitsbedingungen in zahlreichen Unternehmen. „Wir nehmen trotz der Corona-Pandemie ein ungebrochenes Interesse an der Aktion wahr, wie wir an zahlreichen Neuregistrierungen auf der Webseite sehen und auch die Nachfrage durch Betriebe ist ungebrochen“, freut sich Claudia Schimpfke, Regionaldirektorin der AOK Rheinland/Hamburg in Oberhausen.

2019 nahmen bundesweit rund 250.000 Menschen an „Mit dem Rad zur Arbeit“ teil. Anders als in den vergangenen Jahren verzichten ADFC und AOK nun jedoch auf eine Auftaktveranstaltung. Das für Anfang Mai in Frankfurt geplante Event wurde abgesagt. Kleines Trostpflaster: Radtage aus dem Mai 2020 zählen ausnahmsweise trotzdem und können nachträglich im Aktionskalender eingetragen werden. Weitere Informationen zur Teilnahme gibt es online unter mit-dem-rad-zur-arbeit.de