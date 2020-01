Mehr Babys 2019: Oberhausen trotzt dem Trend

Die Generation der Babyboomer geht ab 2020 in den Ruhestand. Ein Zeichen der Zeit, denn gleichzeitig verabschiedet sich das alte Jahrzehnt mit zurückgehenden Geburtenzahlen für NRW. Nach Schätzungen des Statistischen Landesamtes beträgt das Minus 2019 rund 1,7 Prozent. Oberhausen trotzt dagegen dem Trend.

Denn während von Bielefeld bis Bonn etwa 170.280 Babys und damit fast 3000 Kinder weniger als im Jahr 2018 geboren wurden, steht Oberhausen für das abgelaufene Kalenderjahr gut da. 32 Neugeborene mehr als 2018 bedeuten ein Plus von 1,7 Prozent, insgesamt kamen 1970 Kinder zur Welt. Im Vergleich zu den letzten Jahren stabilisieren sich die Zahlen der Stadt damit knapp unter der 2000er-Marke.

Ruhrgebiet schwächelt – Positiv-Beispiele in Bottrop und Herne

Oberhausen ist im Vergleich zu anderen NRW-Kommunen eines der wenigen positiven Beispiele – weitere finden sich teils in der direkten Nachbarschaft. In Bottrop etwa kamen 51 Kinder mehr zur Welt (plus 5,1 Prozent), auch Herne legte mit 3,5 Prozent zu. Insgesamt folgt das Ruhrgebiet jedoch dem Trend des Bundeslandes: Knapp 47.950 Geburten bedeuten einen Rückgang von 1,3 Prozent (minus 650 Kinder) im Vergleich zum Jahr 2018. Auf dem letzten Platz in NRW liegt 2019 der rheinländische Kreis Euskirchen mit einem satten Geburten-Rückgang von elf Prozent.

Die nach einem neuen Verfahren erhobenen Daten stammen aus einer Schätzung, endgültige Zahlen mit weiteren Informationen erwartet das Statistische Landesamt im Juni 2020.