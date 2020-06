Oberhausen. Am Wochenende finden mehrere Märkte und Autokonzerte mit vielen Besuchern statt. Trotzt strenger Kontrollen bittet die Stadt um Rücksichtnahme.

Das öffentliche Leben nimmt pünktlich zu den Sommerferien wieder an Fahrt auf. Am Samstag (27. Juni) findet auf dem Saporishja-Platz in der City seit langem erstmals wieder ein Stoffmarkt und am Sonntag (28. Juni) am Bero Center wieder ein Trödelmarkt statt. Und an der KöPi-Arena am Centro gibt es am heutigen Freitag und Samstag gleich zwei Autokonzerte unter freiem Himmel.

Obwohl alle Veranstaltungen durch den Kommunalen Ordnungsdienst und die Polizei unter „Beobachtung“ stehen, appelliert der Krisenstab eindringlich an die Bürger der Stadt, trotz dieser erfreulichen Lockerungen auch weiterhin die Regeln der Corona-Schutzmaßnahmen zu beachten und sehr achtsam mit den Hygienevorschriften umzugehen.

Stoffmarkt und Trödelmarkt dürfen wieder stattfinden

Nachdem der Stoffmarkt Holland für den 14. Juni abgesagt wurde, findet der Nachholtermin nun am Samstag (27.) von 8 bis 17 Uhr auf dem Saporishja-Platz statt. Die Anzahl der Stände wurde begrenzt. Auf dem Markt muss eine Mund-Nase-Maske getragen werden. Zudem gibt es eine Einbahnstraßen-Regelung.

Der Trödelmarkt am Bero Center findet am Sonntag (28.) von 11 bis 18 Uhr wieder mit einer großen Auswahl an Ständen statt. Auch hier gibt es Mundschutz- und Abstandspflichten. Speisen und Getränke gibt es ausschließlich „to go“.

KöPi-Arena startet Auto-Konzerte

Auch in der Neuen Mitte endet nun die Zeit der Corona-Veranstaltungspause. Die König-Pilsener-Arena am Centro wird ihre Parkflächen nutzen, um die Besucher bei Auto-Arena-Konzerten zu beschallen. Den Start macht am Freitag (26.) die Symphonic-Metal-Band „Beyond the Black“. Am Samstag (27.) folgt die deutsche Rock-Gruppe „Revolverheld“. Beide Konzerte beginnen um 21 Uhr. Auf der Außenfläche der Parkplätze P9 und P10 sollen bis zu 750 Autos einen Platz finden. Für beide Bands gibt es noch Tickets.