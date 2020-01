Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Märchen für acht Euro im März

Am 20. März tritt Sabine Schulz in der Fabrik K14 an der Lothringer Straße 14 in der Oberhausener Innenstadt auf. Zusammen mit Melody Reich erzählt sie Märchen und Geschichten aus dem Morgen- und Abendland. Begleitet werden die Erzählerinnen musikalisch von der Musikgruppe „Los hommes Ventrus“.

Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt beträgt 8 Euro. Anmeldung kann man sich unter 0208 890468 oder per Mail unter