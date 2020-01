Oberhausen. Mit der Band „Faces of Sarah“ wird’s am Samstag, 25. Januar, etwas lauter bei Gitarrissimo. Das Konzert steigt im Oberhausener Gdanska.

Londoner Goth-Rocker pilgern ins Oberhausener Gdanska

Besuch aus London bekommt Gitarrissimo am Samstag, 25. Januar, um 20.15 Uhr im Gdanska. Die Band „Faces of Sarah“ besteht jetzt über 20 Jahre und hat auch in Deutschland eine beachtliche Fanbasis. Damit setzt Gitarrissimo seine Reihe von Konzerten mit aktuellen Bands fort.

Faces of Sarah wurde Ende der 1990er Jahre in London aus einer gemeinsamen Liebe zu Goth und Alt-Rock gegründet und hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt, um die diversen Einflüsse der Musiker widerzuspiegeln, die bisher an dieser Reise beteiligt waren. Durch die Veröffentlichung der Alben Belief (1999) Twenty Four (2000) Misery Turns (2001) Impurity (2004) Lament (2006) und Past Life (2014) hat sich die Band eine treue Fangemeinde aufgebaut und zusammen über eine halbe Million Aufrufe auf Youtube erreicht.

In dieser Zeit lieh Sänger Nick Schultz seine Stimme auch einer Fülle von Solo- und Kooperations-Projekten, insbesondere für das Album „Timeflows“ des Eden House und des gefeierten „MMXVIII“ von Sensorium. Das lange erwartete neue Album „Memorium“ der Faces of Sarah erschien im Februar 2019.

Der Eintritt kostet 17 Euro, Reservierung unter , per Mail an info@obsaitensprung.de