Tierrettung Lokführer rettet Hund – Kleine Lisa zurück in Oberhausen

Oberhausen/Essen. Die kleine Hündin Lisa aus Oberhausen ist in Essen unter einen fahrenden Kesselwagen geraten. Der Lokführer bremste sofort und rettete das Tier.

Detlef und Klaudia Rütters freuen sich tierisch – im wahrsten Sinne: Ihre Hündin Lisa ist wieder zu Hause. Dank eines Lokführers, der das Tier unter seinem Zug hervorholte und damit wohl das Leben rettete.

Lisa zurück bei ihrer Familie. Foto: Stephan Witte / KDF Television

Doch von vorn: Die zwölfjährige Hündin war am Montag weggelaufen. Sie hatte sich erschrocken und ist ihren Oberhausener Besitzern davongelaufen. Offenbar ist Lisa 20 Kilometer über die Güterzuggleise bis nach Essen gelaufen. Am Dienstagmorgen entdeckte Lokführer Erdal Sarikaya das Tier im Essener Stadtteil Vogelheim. So berichtet es die Agentur KDF-Television.

Der 43-jährige Lokführer bremste seinen Güterzug. Lisa geriet dennoch unter den Zug, überlebte im Gleisbett jedoch nahezu unversehrt. Der Lokführer aus Gladbeck zog das verängstigte Tier unter einem Kesselwagen hervor.

Die Tierrettung Essen nahm sich des Tieres an und brachte es zurück nach Oberhausen.