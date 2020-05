Kurzfilmtage gehen mit Online-Preisverleihungen ins Finale

Oberhausen. Beide Preisverleihungen am Montag, 18. Mai, streamen die Kurzfilmtage live und frei zugänglich. Eine Film-Auswahl bleibt bis Mittwoch zu sehen.

An sechs Tagen haben die 66. Kurzfilmtage mit der ersten Digital-Ausgabe des Traditionsfestivals über 350 Filme im Internet gezeigt – natürlich inklusive der fünf Wettbewerbe. Nun ist es soweit: Am Montag, 18. Mai, geht die allererste Online-Ausgabe in der Geschichte der Internationalen Kurzfilmtage mit zwei Preisverleihungen ins Finale.

Um 18 Uhr sind zuerst die Kinder- und Jugendjurys dran, die online die Preise im Kinder- und Jugendfilm-Wettbewerb im Wert von 3000 Euro verleihen. Anschließend, gegen 18.30 Uhr, zeigt kurzfilmtage.de im Festival-Hub noch bis einschließlich Dienstag eine Auswahl der prämierten Werke für das jüngste Publikum.

Um 19.30 Uhr beginnt dann die große Preisverleihung: online statt im großen Saal der Lichtburg. Jeder Filmfan kann sie sich im Internet anschauen – ohne den Festival-Obolus. Verliehen werden dann die Preise des internationalen, deutschen und NRW-Wettbewerbs sowie der MuVi-Preis 2020. Auch hier gibt es anschließend eine Auswahl der Preisträgerfilme im Festival-Hub zu sehen, zugänglich bis Mittwoch 9 Uhr.

Beide Preisverleihungen streamen die Kurzfilmtage live und frei zugänglich über ihre Website. Für den Zugang zu den Preisträgerfilm-Programmen ist ein Festivalpass nötig.