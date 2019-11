E-Mobilität Kunden können E-Autos nun in Centro-Parkhäusern laden

Oberhausen. Dank neuer Ladesäulen können Kunden während des Einkaufens im Centro Oberhausen künftig ihre E-Autos im Parkhaus aufladen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kunden können E-Autos nun in Centro-Parkhäusern laden

Im Centro Oberhausen können künftig deutlich mehr E-Autos in den Parkhäusern geladen werden als bislang. Der Oberhausener Energieversorger EVO und das Einkaufszentrum selbst bauen die Infrastruktur an Ladesäulen aus.

Künftig stehen in den Parkhäusern rund ums Centro insgesamt 30 Ladepunkte mit je 22 Kilowatt Leistung zur Verfügung, um E-Fahrzeuge während des Einkaufs aufzuladen. „Wir freuen uns, dass wir das Centro bei der Weiterentwicklung seiner Elektromobilitätsstrategie haben unterstützen können“, sagt Sabine Benter, Leiterin der Unternehmenskommunikation der EVO. Nach einer Ladestation für Elektrofahrräder und einer Kooperation beim Thema E-Car-Sharing sei der Ausbau der Ladeinfrastruktur am Centro ein wichtiger Beitrag, Elektromobilität in Oberhausen weiterzuentwickeln.

„Elektromobilität ist nicht mehr nur ein Zukunftsthema, sondern sollte zum Standard gehören. Das sehen wir an den Besucherinnen und Besuchern, die immer mehr elektromobil anreisen“, sagt Centro-Manager Marcus Remark. „Dieser Nachfrage tragen wir Rechnung, indem wir die Ladekapazitäten deutlich ausgebaut haben.“