Kartenpreise für die neue Schlumpf-Ausstellung

An der Centro-Promenad e eröffnet am 21. März 2020 die neue Expohalle. Sie ist 2500 Quadratmeter groß. Die interaktive Ausstellung „Das Schlumpf Abenteuer“ ist der erste Mieter am Centro Oberhausen.

Karten für die Ausstellung sollen für Erwachsene 18 Euro und für Kinder 12 Euro kosten. Es gibt günstigere Familien- und Gruppentickets. Die Nutzung der Virtual-Reality-Brillen ist enthalten.