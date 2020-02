Karnevalszug in Oberhausen ausgefallen – wird er nachgeholt?

Oberhausen. Viele Narren fragen sich, ob der am Tulpensonntag ausgefallene Karnevalszug in Oberhausen nachgeholt wird. So stehen die Chancen.

Die Entscheidung haben sich nicht einfach gemacht, aber die Sicherheit ging letztlich vor. Den großen Karnevalszug in Oberhausen sagten Ordnungsamt, Polizei, Feuerwehr und Veranstalter am späten Sonntagvormittag ab. 87 Umsatzwagen und Fußgruppen konnten nicht losziehen. Reichlich Wurfmaterial bleibt nun in den Pappkartons. Viele Freunde des Karnevals fragen sich darum: Wird der Karnevalszug nachgeholt?

Eine kurzfristige Lösung ist ausgeschlossen. Am Rosenmontag wird es in Alt-Oberhausen keinen großen Karnevalszug geben, auch wenn sich das Wetter verbessern soll. Das liegt vor allem daran, dass mit den Veedelszügen in Alstaden (11 Uhr) und Vondern (15 Uhr) bereits zwei Umzüge durch Oberhausen rollen – zum Teil mit Wagen des großen Karnevalszuges. Außerdem sind Zugmaschinen und Karnevalswagen auch in Nachbarstädten im Einsatz. Am Veilchendienstag laufen bereits morgens die ersten Abschieds-Zeremonien – auch dieser Tag scheidet als Option aus.

Karnevalszug passt nicht in den Sommer

D’r Zoch kütt nich! Darum feierten die Narren am Tulpensonntag statt auf den Straßen in den Kneipen – wie hier im Uerige Treff am Friedensplatz in Oberhausen. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Bliebe nur ein jeckes Helau außerhalb der Karnevalssession als Möglichkeit übrig. Die Düsseldorfer haben so vor vier Jahren ihren Rosenmontagszug fünf Wochen später nachgeholt, der wegen Sturmböen ausfallen musste. Der Himmel bescherte dem „Ersatz-Zoch“ bessere Voraussetzungen, allerdings gab es inhaltlich Gegenwind. Karneval – außerhalb der Session! Traditionalisten sahen das Brauchtum gefährdet.

Doch für einen Karnevalszug jenseits von Aschermittwoch in Oberhausen stehen die Chancen schlecht. Ein Sommer-Karnevalszug passe nicht zum Brauchtum, heißt es aus Kreisen des Hauptausschuss Groß-Oberhausener Karneval. Präsident Ludger Decker hatte sich schon im Vorfeld gegenüber unserer Redaktion gegen einen möglichen Karnevalszug außerhalb der Session ausgesprochen. Dies habe auch logistische Gründe. Zwar feiern die Karnevalsvereine ihre Sommerfeste – dies geschieht jedoch ohne Kostüme, Ornate und Regularien.

Kamelle für Hilfsvereine und soziale Einrichtungen

Und was passiert nun mit der Kamelle, die nicht vom Wagen regnen konnte? Gesellschaften, die am Rosenmontag in Alstaden und Vondern mitfahren, können nun aus dem Vollen schöpfen. Einige Vereine überlegen zudem, die Süßigkeiten an Hilfsorganisationen und soziale Einrichtungen zu spenden. Dies hatten die Alstadener Karnevalisten im vergangenen Jahr beim Pöstertreck praktiziert. 2019 konnte der Veedelszug wegen stürmischer Aussichten ebenfalls nicht fahren.

Bei allen Vereinen steht wohl zunächst eine jecke Inventur auf dem Programm. Es wird geprüft, wie lange die Kamelle haltbar ist. Frisch erworbenes Wurfmaterial verfügt häufig über ein ausreichend spätes Verfallsdatum. Die Kamelle könnte also noch 2021 verwendet werden.