Die Karnevalszeit erreicht ihren Höhepunkt, darum wird am Tulpensonntag, 23. Februar, ab 10.30 Uhr wieder der Karnevalsgottesdienst in der Kirche St. Barbara Königshardt gefeiert. Besucher des Gottesdienstes sind eingeladen, in ihren Kostümen dabei zu sein.

Stadtprinz Dirk I. (Loege) und die Ehrengarde haben ihr Kommen zugesagt. Im Anschluss an die Messe findet ein gemütliches Beisammensein im Gemeindesaal statt.