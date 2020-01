Karneval Oberhausen: 400 Kinder toben in Luise-Albertz-Halle

An den vielen runden Tischen im Saal Berlin der Luise-Albertz-Halle sind die Piraten los. Kollektives: Arrggg! Auf Beutezug greifen die kleinen Freibeuter mit Augenklappe und Plastikkompass im Gürtel in der Stadthalle Oberhausen zu kleinen Päckchen mit Gummibärchen, die auf den Tischen verteilt liegen. Erstmals sticht der Hauptausschuss Groß-Oberhausener Karneval im großen Saal beim Kinderkarneval in die närrische See.

Zuletzt feierten die jüngsten Karnevalisten in der guten Atmosphäre des Ebertbads. Nun wechselte der Dachverband der Oberhausener Karnevalsvereine nach starken Kartennachfragen mit der Herrensitzung (Sonntag, 2. Februar, 11 Uhr) jedoch in die größere Stadthalle – und die Kindersitzung im Verbund etwas kompliziert anmutender Absprachen gleich mit.

Nach zuletzt schwächeren Besuchszahlen bei der Kindersitzung zog der Kartenverkauf für die gute Stube aber immer wieder ordentlich an – 400 Kinder plus auftretende Tanzgarden tobten am Mittwochnachmittag durch den großen Saal.

Kindersitzung in Oberhausen durfte Dekoration übernehmen

Witzigkeit kennt keine Grenzen – bei der Clownerie hatten die Kinder in der Stadthalle Oberhausen ihren Spaß. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Folglich nahmen die Veranstalter auch Abstand davon, die Sause im kleineren Saal London auszutragen. Praktischer Nebeneffekt: Teile der Dekoration der Verleihung des Eulenordens „Närrische Weisheit“ konnten im Saal Berlin übernommen werden, da die Halle zwischen den beiden närrischen Veranstaltung für andere Mieter nicht umgestaltet werden musste.

Und die Kinder? Sie hatten sichtlich Spaß. Sicher auch, weil sie – anders als bei manchen erwachsenen Narrentreffen – nicht mit ihren Sitzplätzen verwurzelt bleiben mussten. Das Oberhausener Clownerie-Duo Oli und Felinchen zog mit regenbogenfarbigen Anzügen auf die Bühne – und dort, wo normalerweise die Stars und Redner auftreten, standen die verkleideten Kinder im Mittelpunkt.

Clownerie mit Oli und Felinchen sorgt für muntere Polonaise

Daumen hoch! Die Kinder hatten beim Karneval in der Luise-Albertz-Halle Oberhausen ihren Spaß. Speisen und Getränke durften wie im Ebertbad mitgebracht werden. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

„Heute feiern wir gemeinsam eine große Party“, nahm Clown Oli die Pointe des Nachmittags auch gleich vorweg. Die Kinder tanzten auf den Bühnenbrettern gemeinsam mit den Spaßmachern – und auch eine quirlige Polonaise, wie sie im Oberhausener Karneval gerne gesehen wird, durfte nicht fehlen.

Bei den Kostümen finden sich erstaunlicherweise auch Einflüsse aus der Pop-Kultur der Eltern wieder. So werden Super-Mario-Verkleidungen, in den 1980er und 1990er Jahren populär, immer beliebter. Auch die Neuauflage von Superhelden-Filmen in den Kinos beeinflusst die Kostümwahl. Spiderman und Batman wirbelten durch die Stadthalle. Prinzessinnen und kleine Drachen gab es mehrfach. Auch Miniaturausgaben von Polizisten und Feuerwehrleute wurden gesichtet.

Ehemaliges Kinderprinzenpaar moderiert die Sitzung gekonnt

Oberhausen Tipps für Kinderkarneval in Oberhausen Auch die Kinder auf der Hardt klatschen wieder: Die Kindersitzung der 1. KG Königshardt startet am Freitag, 21. Februar, um 15.30 Uhr in der Halle der Heinrich-Böll-Gesamtschule an der Oranienstraße. Das Programm: Kalibo, Kindergemeinschaftstanz, Spaß & Spiel, Tanzgarden, Stadtkinderprinzenpaar, Wahl des schönsten Kostüms. Karten: 5 Euro. Ticket-Bestellungen sind per E-Mail möglich: info@1kgk.de. Unter dem Motto „Was will ich werden, wenn ich groß bin?“ feiert die Mini- und Junioren-Tanzgarde der KG Sterkrader Raben am Samstag, 15. Februar, ab 15 Uhr ihre traditionelle Kindersitzung in der Christuskirche Oberhausen an der Weselerstraße 99.

Die Bühnenbesatzung versuchte sich indes als Außerirdische: Der Jugendbeauftragte des Hauptausschusses, Daniel Schwan, moderierte gemeinsam mit dem Kinderprinzenpaar aus dem Vorjahr, Nele-Sophie Reuter und Jan Schwalenstöcker.

Mit aufgesteckten Fühlern auf dem Kopf freute sich das Trio über die Tanzleistungen weiterer Gäste. Schließlich standen Zomkhosi-Froschis, Große Osterfelder Karnevalsgesellschaft, Tanzmariechen Lilli, der Gemeinschaftstanz der Oberhausener Kindergarden und das amtierende Kinderprinzenpaar Kai II. und Talina I. auf dem Programmzettel.