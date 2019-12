Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kambodscha: Fortschritte einer jungen Nation

Die Bevölkerung von Kambodscha hat sich seit 1950 auf mehr als 16 Millionen Menschen vervierfacht. Die Menschen sind im Durchschnitt 25 Jahre jung. Ihre Lebenserwartung konnte seit dem Jahr 2000 erheblich gesteigert werden, von im Durchschnitt 54 auf 69,5 Jahre.

Die Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt) des ostasiatischen Landes beträgt gerade einmal etwas mehr als 1200 US-Dollar pro Einwohner, bereinigt um die höhere Kaufkraft bei etwas mehr als 3700 US-Dollar pro Einwohner. Zum Vergleich: In Deutschland liegt sie bei rund 50.000 US-Dollar.

Die Fotoausstellung in der Torhaus-Galerie, Vestische Straße 45 in Osterfeld, ist dort erneut am Samstag, 7. Dezember, 11 bis 15 Uhr, zu sehen.