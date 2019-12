Oberhausen. Erneut feiert die liberale Gemeinde „Perusch“ am vierten Advent das Chanukka-Fest mit christlichen Oberhausenern inmitten der City Weihnacht.

Jüdische Gemeinde entzündet Lichter auf Oberhausens Altmarkt

Die liberale jüdische Gemeinde „Perusch“ lädt alle Bürger Oberhausens zur gemeinsamen Feier des jüdischen Lichterfestes Chanukka ein. Das acht Tage dauernde Fest erinnert an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem im Jahr 164 vor Christus. An jedem Tag wird eine Kerze des Menora genannten Leuchters angezündet, so dass am achten Tag in jedem jüdischen Haus acht Lichter brennen.

Die Angehörigen der Perusch-Gemeinde werden die Kerzen öffentlich anzünden – die erste soll auf der Marktstraße leuchten. Begleitet von einem Kulturprogramm der Gemeinde beginnt diese Aktion am Sonntag, 22. Dezember, um 17 Uhr inmitten der City Weihnacht auf dem Altmarkt.

Weihnachten und Chanukka kommen sich in diesem Jahr besonders nahe. „Das ist symbolisch“, meint Lev Schwarzmann, der Perusch-Vorsitzende: „Die Religionen sind verwandt, die Menschen müssen befreundet sein. Am kommenden Sonntag wird ein weiterer Schritt in diese Richtung gemacht.“