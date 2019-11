Jörg Schepker hat die Pressbar in Oberhausen übernommen

Oberhausen. Der Gastronom will das Angebot der Sterkrader Smoothie-Bar für Veganer und Vegetarier erweitern. Im Winter lockt der warme Mittagstisch.

So sanft wie der Saft aus den Saftpressen und Mixern der Pressbar in Sterkrade läuft, so fließend war offenbar auch der Übergang zum neuen Betreiber. Seit September leitet der Oberhausener Jörg Schepker die Geschicke des Ladens. Wie berichtet, war im Juli bekanntgeworden, dass sich im Hintergrund ein erneuter Betreiberwechsel ankündigt. Nach nur fünf Monaten hatte der vorherige Betreiber zum Unmut der Sterkrader Interessengemeinschaft (STIG) seinen Rückzug angekündigt. Die damals ausgewiesenen „Betriebsferien“ dienten letztlich aber der Weichenstellung für eine neue Zukunft der Saftbar.

Nun ist mit Systemgastronom Jörg Schepker ein Branchenkenner aus der Stadt in das Ladengeschäft an der Bahnhofstraße 41 eingezogen. Der 52-Jährige ist damit schon der dritte Hausherr innerhalb von drei Jahren. Er verspricht nachhaltiges Engagement in der Sterkrader Innenstadt und ist drauf und dran das Angebot der Pressbar zu verbessern.

Mehr Gerichte für Veganer und Vegetarier

„Wir führen das bisherige Konzept weiter“, versichert Jörg Schepker, der allerdings auch einige Neuerungen verspricht. „Wir versuchen derzeit herauszufinden, in welche Richtung wir unser Angebot weiterentwickeln können.“ Langfristig will er mehr vegetarische und vegane Speisen anbieten. Die Pressbar, die gerade im Sommer mit Säften, Smoothies und leichter Bistro-Küche ihre Kundschaft versorgt, bietet momentan vor allem einen wechselnden warmen Mittagstisch an, bei dem eher noch Fleischliebhaber auf ihre Kosten kommen.

„In der kalten Jahreszeit gibt es bei uns Hausgemachtes wie Chili con Carne, Grünkohl oder auch Currywurst Pommes“, so Jörg Schepker. Die Gerichte sollen in der Vorweihnachtszeit dann auch immer mittwochs im Außenbereich angeboten werden. Präsenz zeigt die Pressbar nach wie vor mit einem Stand auf der Sterkrader Spätschicht. Dann werden unter anderem winterliche Cocktails serviert. Die gibt’s auch an jedem ersten Freitag im Monat an der Bahnhofstraße.

Neue Sitzgelegenheiten für die Gäste

Die Mitarbeiter der Pressbar hat Schepker zum größten Teil übernommen. Das Team von knapp neun Leuten steht. Ausgetauscht wird demnächst das Mobiliar. Die Ausstattung, wie etwa die Sitzmöbel, sollen hier und da erneuert, der Innenraum verschönert werden. Und wenn Schepker an die Zukunft denkt, dann könnte die Pressbar um ein weiteres mobiles Angebot erweitert werden – als mietbare Smoothie-Station für Messen und Events. Mit einem ähnlichen Angebot im Imbiss-Bereich hat Schepker bislang gute Erfahrungen gesammelt.