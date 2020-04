Jetzt anmelden: Mit dem Real-Abschluss doch noch studieren

Das Hans-Sachs-Berufskolleg in Oberhausen befindet sich in der Nähe des Bero-Zentrums am Hauptbahnhof.

Oberhausen. Wer nach seiner Lehre noch studieren will, kann innerhalb eines Jahres die Fachhochschulreife erwerben – am Hans-Sachs-Berufskolleg.

Der Realschulabschluss ist in der Tasche und los geht’s mit der Berufsausbildung. Doch was, wenn man später, nach bestandener Gesellenprüfung, doch noch studieren möchte?

Für diesen Fall gibt es die Fachoberschule Klasse 12, denn sie führt innerhalb eines Jahres zur Fachhochschulreife. Am Hans-Sachs-Berufskolleg (Am Förderturm 5, nahe Bero-Zentrum) in Oberhausen sind in der Vollzeitform der Fachoberschule für Technik noch Plätze frei. Der Abschluss berechtigt zum Studium an jeder deutschen Fachhochschule.

Der Unterricht beginnt im August 2020, und die Anmeldung ist ab sofort möglich. Bewerben können sich alle Interessierten, die den mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife) besitzen und bis zum Unterrichtsbeginn eine Berufsausbildung im technischen Bereich (z. B. Bau-, Elektro-, Kfz-, Maschinenbau- oder Versorgungstechnik) abgeschlossen haben. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.hsbkob.de.