Jeder Oberhausener wohnt im Schnitt auf 42 Quadratmetern

Der Durchschnitts-Oberhausener hat eine Wohnfläche von knapp 42 Quadratmetern zur Verfügung. Er wohnt mehrheitlich zur Miete, zahlt 6,60 Kaltmiete und muss dafür knapp 28 Prozent seines Einkommens aufbringen. Das Landesstatistikamt IT.NRW hat sich die rund 8,7 Millionen Privathaushalte in Nordrhein-Westfalen genauer angesehen – und auch für Oberhausen interessante Daten zusammengetragen.

101.000 Haushalte gibt es in der Stadt – 70.000 Mieter und 31.000 Eigentümerhaushalte. Der Anteil der Single-Haushalte ist vergleichsweise hoch: In fast jedem zweiten Haushalt (46,5 Prozent) lebt lediglich eine Person. NRW-weit liegt der Schnitt bei 39,5 Prozent.

Deutlich mehr Single-Haushalte als in Bottrop

In den Nachbarstädten gibt es kein einheitliches Bild: In Essen beträgt der Anteil an Single-Haushalten etwas mehr als 44 Prozent, in Duisburg 42 Prozent. In Mülheim sind es 38 Prozent aller Haushalte, im Kreis Wesel, zu dem auch Dinslaken gehört, etwas mehr als 35 Prozent. Auffällig wenige Single-Haushalte gibt es in Bottrop, hier liegt er Anteil gerade einmal bei 34 Prozent.

Große Unterschiede gibt es nach der Untersuchung auch beim Anteil der Mietwohnungen und bei der zur Verfügung stehenden Wohnfläche. Generell zu beobachten: Je größer die Stadt oder die Gemeinde, desto höher sind Mieteranteil und Kaltmiete. Aber: Je größer die Stadt, desto kleiner sind die Wohnungen.

Weniger Wohnfläche in Mietwohnungen

Oberhausener Haushalte sind im Schnitt 80 Quadratmeter groß. Eigentümerhaushalte sind mit mehr als 107 Quadratmetern dabei deutlich größer als Mietwohnungen (68 Quadratmeter). Dementsprechend steht Oberhausenern mit Wohneigentum auch deutlich mehr Platz pro Person zur Verfügung: knapp 49 Quadratmeter. In Mietwohnungen sind es rund 38 Quadratmeter.

Ein weiteres Detail aus der Statistik: In Oberhausen gibt es deutlich mehr Senioren-Haushalte als solche mit Kindern unter 18 Jahren. Insgesamt zählten die Statistiker 27.000 Haushalte mit Bewohnern über 65 Jahren – dagegen aber nur rund 18.000 Haushalte, in denen Kinder lebten.

Alle von den Statistikern herangezogenen Daten stammen aus dem Jahr 2018.