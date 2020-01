In großer Besetzung

Insgesamt elf Aufführungen in großer Besetzung – von Band wie Darsteller-Riege – sind bis zum Sommer von „Peer Gynt“ vorgesehen. Im Januar gibt’s noch zwei Termine: am Donnerstag, 30., mittags um 12 Uhr und am Freitag, 31., um 19.30 Uhr mit einem Nachgespräch.

Karten kosten jeweils von 11 bis 23 Euro, 0208 - 8578 184, theater-oberhausen.de