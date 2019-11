Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Immer weniger Gebäude benötigt

Auch dies wurde auf der Kreissynode auf den Tisch gebracht: Die evangelischen Gemeinden schrumpfen. In Oberhausen werden künftig immer weniger Gebäude benötigt als dies zurzeit noch der Fall ist.

In Osterfeld wird es statt der ehemals drei Gemeindezentren künftig nur noch eines direkt an der Auferstehungskirche geben.

Die Gemeindezentren an der Mozartstraße und in Biefang sollen spätestens Ende 2022 aufgegeben werden. An der Mozartstraße soll ein großes Familienzentrum errichtet werden.