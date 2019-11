Im Centro Oberhausen öffnet nun ein Shop mit eigener Kaue

Oberhausen. Im Centro Oberhausen betreiben Touristiker und das Modelabel Grubenhelden einen neuen Shop. Die Revierklamotten waren schon in New York zu sehen.

Glück auf, der neue Laden kommt! Wer im Centro Oberhausen seine Kohle ausgibt, der kann seit Dienstagmorgen auch gleich schwarzes Gold nach Hause tragen. Die „Tourist Information“ hat im Einkaufszentrum nämlich einen neuen Standort gefunden und sich dazu noch einen starken Partner an die Seite geholt. Das Gladbecker Start-up-Unternehmen „Grubenhelden“ zieht samt seiner Reviermode mit in das 73 Quadratmeter große Ladenlokal ein.

Heimelige Quietscheenten und Spieluhren im Centro Oberhausen

Während vor den Toren des Centros der Weihnachtsmarkt langsam die Klappen der Holzhütten noch oben klappte, stöberten die Besucher zur Eröffnung des neuen Shops schon angeregt durch die Regale. Dort zu finden: Oberhausen zum Eintüten! Charmante Souvenirs richten sich an auswärtige Touristen und heimatverbundene Bewohner, die ihre Stadt in Form von Quietscheenten, Pottkorn und Kühlschrankmagneten in aller Welt verschenken wollen. Der Renner ist derzeit eine kleine Spieluhr, die das Steigerlied spielt – für 8,95 Euro.

Glück auf, der neue Shop ist eröffnet: Rainer Suhr (OWT), Dirk Schoroth und Matthias Bohm (Grubenhelden) vor dem neuen Ladenlokal im Centro Oberhausen. Foto: Mara Tröger

Ein Hingucker ist aber auch eine dekorative Silhouette mit markanten Bauwerken der Stadt. Der Shop-Betreiber, die Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung (OWT), hat damit für den Wiedererkennungseffekt die Ladenwände verziert. Und klar. Neben Gasometer und Antonyhütte – wie sollte es im Ruhrgebiet auch anders sein – mischt auch König Fußball mächtig mit.

Nach BVB und Schalke – Fanartikel von RWO im Centro Oberhausen

So zeigt das Stadtbild das Stadion Niederrhein unverfälscht mit den drei Flutlichtmasten. Der dort heimische SC Rot-Weiß Oberhausen ist ebenfalls ein fester Bestandteil des Shops. „Wir befinden uns hier im Centro in der Nachbarschaft zum Fanshop von Borussia Dortmund und in Sichtweite zum Shop von Schalke 04 – darum erhält auch RWO seine eigene Ecke“, sagt Rainer Suhr, OWT-Spartenleiter für Tourismusförderung. Wie bei den Nachbarn von BVB und S04 gibt es nun Schals, Shirts und Wimpel des Viertligisten im Centro Oberhausen zu kaufen.

Weltweit für Aufsehen sorgte auch der Kooperationspartner. Der Gladbecker Matthias Bohm gründete vor mehr als drei Jahren sein Modelabel „Grubenhelden“. „Wir wollen mit unserer Kleidung Geschichte erzählen“, beschreibt Bohm seine Idee. Es gibt den Reißverschluss mit einer Grubenmarke. Bergmannshemden und T-Shirts – und viele verspielte Details. Nach Gladbeck, Essen und Berlin eröffnen die „Grubenhelden“ im Centro bereits ihre vierte Verkaufsstelle.

Modelabel „Grubenhelden“ zeigt seine Ruhrpott-Mode bald in Tokio

Oberhausen Anlaufstelle für Revierfragen Vormals war die „Tourist Information“ im Centro Oberhausen als Theken-Counter in der Nähe zum Mitteldom zu finden. Innerhalb von drei Wochen ist der Shop umgezogen und soll nun ein erweitertes Sortiment und eine entspanntere Beratung anbieten. Neben den Souvenirs möchte der Shop Tickets verkaufen, touristische Fragen zum Revier beantworten und die Kleidung von „Grubenhelden“ offerieren.

Vier ehemalige Bergleute arbeiten in seinem Team mit – vom Elektriker bis zum Fertiger für die Gürtel. Und das Ladenlokal erinnert nicht zufällig an eine Waschkaue. Die Hängekörbe für die Kleidung der Bergleute, die Kauenhaken, hängen unter der Ladendecke – und sie sind in der Welt schon ordentlich herumgekommen.

Ursprünglich verrichteten die Gerüste in der Zeche Prosper Haniel ihren Dienst. Danach verwendete sie Matthias Bohm für eine Modeschau mit seiner Ruhrpott-Mode bei der renommierten Fashion Week in New York. Der nächste spektakuläre Auftritt für die „Grubenhelden“ ist schon geplant. Der Chef verrät: „2021 laufen wir bei der großen Fashion-Week in Tokio mit!“