Oberhausen. Schiffskollision in Nähe der Schleuse Lirich – zum Glück wurde niemand verletzt. Die Wasserschutzpolizei ermittelt in dem Fall.

Hoher Schaden bei Schiffsunfall auf dem Rhein-Herne-Kanal

Schiffsunfall auf dem Rhein-Herne-Kanal in Oberhausen: Der Schiffsführer (63) eines Tankmotorschiffes übersah auf dem Kanal einen am Ufer festliegenden Schubverband, sein Schiff stieß damit zusammen.

Das Tankschiff hatte gerade die Liricher Schleuse passiert und war in Richtung Essen unterwegs, als es in Höhe der Brücke Ulmenstraße am Samstag, 23. November, gegen 5 Uhr früh zu dem Unfall kam. Die Polizei Duisburg berichtete erst jetzt – am Montagnachmittag – über das Geschehen.

Riss in der Außenhülle

Glücklicherweise sei das Tankschiff nicht beladen und entgast gewesen, heißt es im Polizeibericht. Bei der Havarie sei niemand verletzt worden. Am Bug klaffte anschließend oberhalb der Wasserlinie ein zweieinhalb Meter langer Riss in der Außenhülle. An dem mit Kohle beladenen Schubverband sowie an zwei dahinter liegenden Schiffen entstanden ebenfalls Sachschäden in der Gesamthöhe eines fünfstelligen Eurobetrags. Die Wasserschutzpolizei untersagte dem Führer des Tankschiffs aufgrund der Beschädigung in der Bordwand die Weiterfahrt und ermittelt jetzt die genaue Unfallursache.