Hifi-Messe Hifi-Fans spitzen die Ohren auf Burg Vondern in Oberhausen

Oberhausen. Zum vierten Mal präsentiert die Messe „Hifi im Ruhrgebiet“ am 18. und 19. Januar teure und teuerste Verstärker, Lautsprecher und Plattenspieler.

Der Veranstalter hat zwar inzwischen die Niederrhein-Seite gewechselt, und residiert nun als „Hifi auf dem Gutshof“ in Weeze: Doch der innerhalb von fünf Jahren bereits bestens etablierten Messe „Hifi im Ruhrgebiet“ wollte Frank Rudolph damit nicht untreu werden. „Volume 4“ kündigt der Fachhändler für edle High-End-Geräte nun für Samstag und Sonntag, 18. und 19. Januar, auf Burg Vondern an.

Skulptural: High-End-Lautsprecher auf der jüngsten Hifi-Messe in Burg Vondern. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Jeweils von 11 bis 17 Uhr öffnet das audiophile Erlebnis-Wochenende für Musikliebhaber mit besonders fein gestimmten Ohren im altehrwürdigen Gemäuer an der Arminstraße. Im besonderen Burg-Ambiente und in entspannter Atmosphäre präsentieren ausgesuchte Hersteller, Vertriebe und regionale Händler ihre Neuheiten. Die High-(End-)Society wird mit ihren Kollegs auf der Messe vertreten sein und als regionale Händler sind Loftsound, Grobi, Vinyl-Schallplatte – und natürlich ist der Messe-Macher „RAP Hifi auf dem Gutshof“ dabei: das „Who is Who“ der Branche.

Kleiner Wegezoll und ein intimes „Quo“-Konzert

Was diese Messe von anderen Hifi-Messen unterscheidet? Nicht nur teure und teuerste Geräte sind in der Burg zu sehen und vor allem zu hören, sondern auch Kunst und Livemusik zu erleben. Stefan Reudenbach zeigt Tuschezeichnungen und „Karockaturen“, B. Roth offeriert Vinyl-Design, Akustik-Elemente und Skulpturen.

Wie auf jeder „Burg von Format“ üblich, wird ein kleiner Wegezoll von 5 Euro für das Messe-Tagesticket erhoben. Zum Ausklang des ersten Abends gibt’s ein „Wohnzimmerkonzert“ in der Remise der Burg – sonst Schauplatz der beliebten Klassik-Matineen des Vonderner Förderkreises. Am Samstag (Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr) spielt die Rockband „Pure Quo“ aus Dinslaken ihr Status-Quo-Tribute. Konzertkarten für die nur 80 Auserwählten kosten 18 Euro.

Tickets für Hifi-Messe und Konzert gibt’s bei: „RAP – Hifi auf dem Gutshof“ , online hifi-oberhausen.de