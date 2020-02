Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hier finden die Kneipengespräche statt

Wer an den noch ausstehenden vier von insgesamt elf Gesprächen der Brost-Stiftung in Oberhausener Kneipen, Restaurants und Gemeindezentren teilnehmen will, kann sich jetzt anmelden auf der Projekt-Internetseite (ruhrgebietbessermachen.de) oder telefonisch unter 0201/74 99 36 16 bei Projektreferentin Jasmin Sandhaus.

1 Gaststätte Küper an der Schmachtendorfer Straße 28 für Barmingholten am Mittwoch, 5. Februar, ab 19 Uhr;

2 Klumpen Moritz an der Bahnhofstraße 30 für Sterkrade am Montag, 10. Februar, ab 18 Uhr;

3 Restaurant Aphrodite, An der Koppenburgstraße 50, für Osterfeld am Donnerstag, 13. Februar, ab 19 Uhr;

4 Elektra an der Harpener Straße 25 in Dümpten am Montag, 17. Februar, ab 19 Uhr.