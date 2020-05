Helios St. Elisabeth Klinik lässt Besuch mit Augenmaß zu

Rungfa Saligmann, Geschäftsführerin der Helios St. Elisabeth Klinik in Oberhausen, spricht über die Schutzmaßnahmen, mit denen ab dem 18. Mai wieder Patientenbesuche möglich sind.

Oberhausen. Ab Montag, 18. Mai, gilt im Helios St. Elisabeth: ein Besucher pro Patient pro Tag. Wie die Oberhausener Klinik die Schutzmaßnahmen händelt.

Ab kommenden Montag, 18. Mai, ermöglicht die Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen wieder Patientenbesuche an der Josefstraße. Geschäftsführerin Rungfa Saligmann betont in einer Mitteilung des Krankenhauses, wie wichtig die Visite von Angehörigen für die Patienten sei, warnt aber gleichzeitig vor dem Coronavirus – weshalb es strenge Schutzmaßnahmen geben werde.

Ab Montag sei zwischen 15 und 18 Uhr der Besuch in der Klinik möglich. Pro Tag dürfe dann ein Besucher einen Patienten sehen, heißt es in der Mitteilung. „Wir wissen, wie wichtig die Besuche von Familie und Freunden sind“, sagt Rungfa Saligmann, weist aber gleichzeitig darauf hin: „Mehr soziale Kontakte bedeuten auch immer ein größeres Infektionsrisiko. Deshalb ist es besonders wichtig, dass sich alle an die Abstands- und Hygieneregeln halten.“

Maskenpflicht für Patient und Besucher

Zu denen gehört auch eine Registrierung am Eingang sowie eine Händedesinfektion. Im Zimmer darf sich dann nur maximal ein Besucher aufhalten, neben 1,5 Metern Abstand sind auch Schutzmasken Pflicht. Kein Besuch finde statt, wenn der Gast Anzeichen einer Krankheit zeige, teilt das Klinikum mit. Für die Intensivstation gelten gesonderte Regeln, die ebenso wie aktuelle Hinweise auf www.helios-gesundheit.de/oberhausen zu finden sind.