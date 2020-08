Gut verpackt: 2 x 50 Tonnen High Tech für das neue Kraftwerk

Oberhausen. Schwere Fracht an der Danziger Straße: Zwei Gasmotoren erreichten das EVO-Gelände. Ab Frühjahr 2021 sorgen sie für Strom und Wärme in Oberhausen.

Das künftige Blockheizkraftwerk der EVO an der Danziger Straße komplettiert seine Ausstattung: Am Donnerstag wurden die beiden Herzstücke der Anlage in Oberhausen angeliefert.

Es handelt sich um zwei Gasmotorenaggregate, je 50 Tonnen schwer, 8,6 Meter lang, 2,7 Meter breit und 3,6 Meter hoch. Sie finden in den beiden Motorenhallen des Blockheizkraftwerks ihre Position. Die Anlage wird mit beiden Aggregaten rund 10.000 Haushalte mit Strom und weitere 5.500 Haushalte mit Wärme versorgen können. Auch Wasserstoff kann zum Betrieb genutzt werden.

Erst Probebetrieb

Am Kran-Haken: Der Schwertransport erreichte in den frühen Morgenstunden das EVO-Gelände. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Die Bauarbeiten sollen bereits Ende 2020 abgeschlossen werden. Dann starten Inbetriebnahme und Probebetrieb; im März 2021 soll dann regulär Strom und Wärme erzeugt werden. Der Spatenstich dazu war im März 2020 über die Bühne gegangen. Zuvor waren in der ersten Jahreshälfte 2019 die alten, nicht mehr benötigten Heizöltanks entfernt worden.

Das neue Gebäude für die Gasmotoren hat eine Klinkerfassade und passt sich damit an das denkmalgeschützte Maschinenhaus von 1901 an. Eine Dachbegrünung ist geplant, um auf zeitgemäße Weise für Nachhaltigkeit zu sorgen.